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Tiroide çare nohut-börülce! Tiroide ne iyi gelir?

hastalıkları, tüm vücudu etkiliyor. Kısırlığa bile neden olabilen bu rahatsızlıktan korunmanın yolu kuru baklagiller ve yeşillikten zengin beslenme alışkanlığından geçiyor.



Boynun alt kısmında bulunan ve küçük kelebeğe benzeyen salgı bezi olan tiroit, vücutta adeta makine görevini üstleniyor. Vücudun metabolik işlevlerinden sorumlu olan tiroit bezi düzgün çalıştığında yenilen besinlerden gelen enerjiyi kan yoluyla hücrelere taşıyor. Vücut ısısını dengeliyor. Kandaki kalsiyum seviyesini düzenliyor, büyümeye ve gelişmeye faydalı oluyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, tiroitle ilgili önemli bilgiler veriyor...
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