Tiroide çare nohut-börülce! Tiroide ne iyi gelir?

Boynun alt kısmında bulunan ve küçük kelebeğe benzeyen salgı bezi olan tiroit, vücutta adeta makine görevini üstleniyor. Vücudun metabolik işlevlerinden sorumlu olan tiroit bezi düzgün çalıştığında yenilen besinlerden gelen enerjiyi kan yoluyla hücrelere taşıyor. Vücut ısısını dengeliyor. Kandaki kalsiyum seviyesini düzenliyor, büyümeye ve gelişmeye faydalı oluyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, tiroitle ilgili önemli bilgiler veriyor...
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