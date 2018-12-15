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  • 15.12.2018 19:31

: 'da 3.2 büyüklüğünde

haberi... 'da paniği..Malatya Hekimhan ilçesinde Richter Ölçeği'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da deprem paniği

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, bu akşam saat 17.50'de Hekimhan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 11.82 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

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