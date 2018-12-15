İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, bu akşam saat 17.50'de Hekimhan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 11.82 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.