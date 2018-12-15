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  • 15.12.2018 19:44

'da tacizde bulunduğu sanılan kapkaççıya linç girişimi

’da, S.Ö., pantolonunun arka cebinden telefonunu çaldığı S.B.’nin tacize uğradığını sanarak çığlık atması üzerine çevredekiler tarafından darp edildi.



Olay, Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre S.Ö. (38), yolda yürüyen S.B.'nin (25) arka cebindeki cep telefonunu çaldı. Taciz edildiğini sanan S.B., çığlık atarak yardım isteyince paniğe kapılan S.Ö. telefonu atıp kaçmak istedi. Bu sırada çevredekiler S.B.'nin taciz edildiğini düşünerek kapkaççıyı yakalayıp, dövmeye başladı.

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