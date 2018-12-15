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  • 15.12.2018 19:14
  • Son Güncelleme: 15.12.2018 19:17

10-15 senedir böylesi görülmedi! Fiyatı yarı yarıya düştü

lu çılar, geçen sene kilosu 30 lira olan çinekopun, bu seneki bolluk nedeniyle 15 liradan satıldığını söylediler.



Karadeniz'de bu sene son yılların en bol balık sezonu yaşanıyor. Geçen sezonlarda özellikle birkaç tür bol olurken, diğer türlerde ise kıtlık yaşandı. Bu sene her balık türünün oldukça bol olduğuna dikkat çeken Samsunlu balıkçılar, özellikle çinekop ve istavritte bolluğun geçen senelere oranla oldukça fazla olduğunu ifade ettiler.

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