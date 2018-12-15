savaşan gözü pek itfaiyeciler, hayat kurtarmaya devam ediyor. 300 personel lösemi hastaları için donör oldu. İzmir'deileçiftinin 3,5 yaşındaki kızları'e nadir görülen(JMML) tanısı konuldu. İlik nakli olması gereken küçük kız için başlatılan kampanyaya,