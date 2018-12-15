Alevlerle savaşan gözü pek itfaiyeciler, hayat kurtarmaya devam ediyor. 300 personel lösemi hastaları için donör oldu. İzmir'de Çağdaş ile Eylem Yazıcı çiftinin 3,5 yaşındaki kızları Öykü Arin'e nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konuldu. İlik nakli olması gereken küçük kız için başlatılan kampanyaya, İzmirli itfaiyeciler de katıldı.
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