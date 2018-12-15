Bugünkü
Takvim

li cilerden takdirlik hareket! 300 itfaiyeci Öykü Arin Yazıcı için kan verdi

’de 300 ci, lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için kan verdi. Ülkenin dört bir yanında vatandaşlar donör olmak için sıraya girdi.



Alevlerle savaşan gözü pek itfaiyeciler, hayat kurtarmaya devam ediyor. 300 personel lösemi hastaları için donör oldu. İzmir'de Çağdaş ile Eylem Yazıcı çiftinin 3,5 yaşındaki kızları Öykü Arin'e nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konuldu. İlik nakli olması gereken küçük kız için başlatılan kampanyaya, İzmirli itfaiyeciler de katıldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam Haberleriİzmirli itfaiyecilerden takdirlik hareket! 300 itfaiyeci Öykü Arin Yazıcı için kan verdi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar