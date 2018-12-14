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  • 14.12.2018 20:36
  • Son Güncelleme: 14.12.2018 21:09

: 'de metrobüs arızası | yönünde seferler yapılamıyor

haberine göre Metrobüs Durağı yakınlarında bir metrobüs aracı arıza yaptı. Arıza nedeniyle her iki yönde uzun araç kuyrukları oluştu. yönünde seferler yapılamıyor.



Metrobüs Durağı yakınlarında bir metrobüs aracı arıza yaptı. Arıza nedeniyle her iki yönde uzun araç kuyrukları oluştu. yönünde seferler yapılamıyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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