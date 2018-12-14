Sefaköy Metrobüs Durağı yakınlarında bir metrobüs aracı arıza yaptı. Arıza nedeniyle her iki yönde uzun araç kuyrukları oluştu. Topkapı yönünde seferler yapılamıyor.
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Sefaköy Metrobüs Durağı yakınlarında bir metrobüs aracı arıza yaptı. Arıza nedeniyle her iki yönde uzun araç kuyrukları oluştu. Topkapı yönünde seferler yapılamıyor.
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