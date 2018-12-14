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  • 14.12.2018 20:04

Kayıp olarak aranan , falezlerde ölü bulundu

'da ailesi tarafından kayıp olarak aranan 'in cansız bedeni falezlerde bulundu.



Antalya'da ailesi tarafından 2 gündür kayıp olarak aranan Melahat Özen (27), falezlerde ölü bulundu. Saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Karaalioğlu Parkı içindeki falezlerden çevreyi izleyen vatandaşlar, yaklaşık 35 metre aşağıda bir kadının hareketsiz yattığını fark etti.
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