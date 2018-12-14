Antalya'da ailesi tarafından 2 gündür kayıp olarak aranan Melahat Özen (27), falezlerde ölü bulundu. Saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Karaalioğlu Parkı içindeki falezlerden çevreyi izleyen vatandaşlar, yaklaşık 35 metre aşağıda bir kadının hareketsiz yattığını fark etti.