Menteşe Orhaniye Mahallesi İsmet Çatak Caddesi üzerindeki bir bankanın ATM'sine kart kopyalama düzeneği yerleştirilmesi ihbarının ardından Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, düzeneği almak için şüphelinin gelmesini bekledi.
KAÇARKEN YAKALANDI
Olaydan bir gün sonra ATM'ye gelen 32 yaşındaki H.İ.G. isimli şüpheli, kart kopyalama düzeneğini çıkardığı esnada polisleri fark edince kaçmaya başladı. Şüpheli ile ekipler arasındaki kovalamaca sonrası yakalanan şüpheli düzenek ile birlikte yakalandı.
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