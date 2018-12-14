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  • 14.12.2018 19:42

’ye yerleştirdiği düzeneği çıkarırken suçüstü yakalandı

’nın Menteşe ilçesinde bir nın ’sine kart kopyalama düzeneği yerleştirildiği ihbarının ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri banka çevresinde aldıkları önlem sonrası şüpheliyi düzeneği çıkarmaya çalışırken yakaladı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Menteşe Orhaniye Mahallesi İsmet Çatak Caddesi üzerindeki bir bankanın ATM'sine kart kopyalama düzeneği yerleştirilmesi ihbarının ardından Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, düzeneği almak için şüphelinin gelmesini bekledi.

KAÇARKEN YAKALANDI
Olaydan bir gün sonra ATM'ye gelen 32 yaşındaki H.İ.G. isimli şüpheli, kart kopyalama düzeneğini çıkardığı esnada polisleri fark edince kaçmaya başladı. Şüpheli ile ekipler arasındaki kovalamaca sonrası yakalanan şüpheli düzenek ile birlikte yakalandı.

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