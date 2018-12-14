Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Canlı bilgi yarışması Hadi bugün 12.30'da 15 bin TL ödül ile takipçileriyle buluşacak. Hadi'nin yaptığı paylaşımda, "Bugünkü ipucumuz mimarinin en güzel detaylarından biriyle alakalı. Bu detay Sultanahmet Camii'nde yuvarlak, Süleymaniye Camii'nde ise dört köşe olarak bulunuyor. Büyük camiler gibi yapılarda, kubbeleri ve kemerleri taşımak için kullanılan yüksek ve kalın ayaklara ne ad verilir?" denildi. İşte 14 Aralık Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (14 ARALIK 2018)

Soru: Kubbeleri ve kemerleri taşımak için kullanılan ayaklara ne ad verilir?

Cevap: KOLON

Sütun ya da modern ismiyle kolon, taşıyıcı sistemde düşey yapı elemanlarına verilen isimdir. Yapıda dış ve iç etkilerden oluşan kuvvetleri (moment, kesme kuvveti vb.) temellere, dolayısı ile zemine aktarırlar. Boyutlandırılmaları gelen kuvvetlere göre yapılan hesaplamaların dışında; yönetmeliklerde malzeme cinsine göre belirtilen minimum boyutlardan küçük olamaz. Taş veya tuğla örülerek yapılan taşıyıcı ayaklara ise paye denmektedir.

Yapı tarihinin en başından beri yapıları ayakta tutmak için kullanılagelmiştir. İlk zamanlarda taş, ağaç gibi doğal malzemeler kolon yapımında kullanılmışsa da modern teknolojinin gelişmesi ile birlikte bir tür yapay bağlayıcı olan çimento ve iskeleti oluşturan çelikten imal edilmiş betonarme veya yalnızca çelikten sütunlar kullanılmaya başlanmıştır.

Sütunlar yapı sistemlerinde, genellikle kirişlerden gelen yükleri temele, dolayısı ile zemine aktarırlar. Kolonlarda oluşabilecek bir hasar, yapının göçmesine varabilecek kadar ağır hasarlara neden olabilmektedir.