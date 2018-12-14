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  • 14.12.2018 09:38
  • Son Güncelleme: 14.12.2018 10:06

: 14 Aralık'a özel kısa ve ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın!

, İslam aleminin bayramı olarak bilinen bu mübarek günde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Bugüne özel en güzel ve nı bir araya getirdik. Kısa, anlamlı ve seçenekleri ile sevdiklerinizi cumasını kutlayarak onları sevindirmek ister misiniz? O zaman sizler için hazırladığımız haberimizi inceleyebilirsiniz. İşte 14 Araık'a özel resimli cuma mesajları...

Cuma mesajları burada! Cuma günü, İslam aleminin bayramı olarak bilinir. Bugün de cuma gününü kutlamak için en çok tercih edilenler arasında kısa ve resimli cuma mesajları bulunuyor. Bizde bugüne özel en güzel cuma mesajlarını derledik. İşte sosyal medya ya da sms yoluyla paylaşılabilecek en güzel ve resimli cuma mesajları...

* Her derde bir deva bulunur ancak ahlaksızlık illetini iyi edecek bir deva yoktur Hayırlı Cumalar

* Cuma günü, iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır.' Allah Cumanızı Kabul ve Mübarek Eylesin..

* Cumanız Mübarek Olsun, Rabbim Yapacağınız Her Türlü İbadet Ve Taatlerinizi Kabul Eylesin.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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