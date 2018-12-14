Cuma mesajları burada! Cuma günü, İslam aleminin bayramı olarak bilinir. Bugün de cuma gününü kutlamak için en çok tercih edilenler arasında kısa ve resimli cuma mesajları bulunuyor. Bizde bugüne özel en güzel cuma mesajlarını derledik. İşte sosyal medya ya da sms yoluyla paylaşılabilecek en güzel ve resimli cuma mesajları...

* Her derde bir deva bulunur ancak ahlaksızlık illetini iyi edecek bir deva yoktur Hayırlı Cumalar

* Cuma günü, iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır.' Allah Cumanızı Kabul ve Mübarek Eylesin..

* Cumanız Mübarek Olsun, Rabbim Yapacağınız Her Türlü İbadet Ve Taatlerinizi Kabul Eylesin.