Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı akıllı, buluğ çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim erkek Müslümanlara farz kılınmıştır. Öğle vakti cemaatle birlikte kılınan cuma namazı saati günün en çok aranılan konuları arasında yer alıyor. Diyanet'in resmi internet sitesinde il il cuma namazı vakitleri görülüyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazı saat kaçta? İşte 14 Aralık il il cuma namazı vakitleri...

İstanbul cuma saati: 13.05

Ankara cuma saati: 12.49

İzmir cuma saati: 13.12

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