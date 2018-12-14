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  • 14.12.2018 11:34

Cuma namazı saati kaçta? 14 Aralık İstanbul, Ankara, vakti (Diyanet namaz vakitleri)

Cuma namazı saati, İslam aleminin bayramı olarak bilinen cuma gününde en çok aranılanlar arasında bulunuyor. Cuma namazı, cemaat haline öğle vakti kılınan farz namazdır. 4 rekat cumanın ilk sünneti, 2 rekat cumanın farzı, 4 rekat cumanın son sünneti, 4 rekat zuhri ahir, 2 rekat vaktin son sünneti olarak kılınan cuma namazının özelliklerinden biri de cuma öncesi hutbe okunmasıdır. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazı saat kaçta? İşte 14 Aralık il il cuma namazı vakitleri...

Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı akıllı, buluğ çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim erkek Müslümanlara farz kılınmıştır. Öğle vakti cemaatle birlikte kılınan cuma namazı saati günün en çok aranılan konuları arasında yer alıyor. Diyanet'in resmi internet sitesinde il il cuma namazı vakitleri görülüyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazı saat kaçta? İşte 14 Aralık il il cuma namazı vakitleri...

İstanbul cuma saati: 13.05

Ankara cuma saati: 12.49

İzmir cuma saati: 13.12

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