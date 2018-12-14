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  • 14.12.2018 17:56
  • Son Güncelleme: 14.12.2018 17:59

14 Aralık: Degajman, plonjon ve ? sorusu

ipucu sorusu yayınlandı. Spor gecesi ile takipçilerinin karşısına çıkacak olan Hadi'nin ipucu sorusu futbol teriminden geldi. Peki, Degajman, plonjon ve kontrpiye, hangi mevkide oynayan futbol oyuncusunu kapsamaktadır? Degajman, plonjon ve ? İşte 14 Aralık sorusu ve yanıtı...

Degajman, plonjon ve kontrpiye ne demek?

Degajman, plonjon ve kontrpiye, ipucu sorusunda yer aldı. Canlı bilgi yarışması Hadi bugün 20.30'da takipçileriyle buluşacak. Hadi'nin yaptığı açıklamada, "Ofsayt anlaşılması en zor ve en çok tartışılan futbol terimlerinden biridir⚽️Bugünkü ipucumuz ise az bilinen diğer futbol terimlerinden
geliyor Degajman, plonjon ve kontrpiye, hangi mevkide oynayan futbol oyuncusunun hareketlerini anlatmak için kullanılır?" denildi. İşte 14 Aralık sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (14 ARALIK 2018)

Soru: Degajman, plonjon ve kontrpiye, hangi mevkide oynayan futbol oyuncusunu kapsamaktadır?

Cevap: KALECİ

DEGAJMAN NE DEMEK?

Futbolda kalecinin topu sert bir ayak vuruşuyla uzağa atması

PLONJON NE DEMEK?

Futbolda, kalecinin topu yakalamak amacıyla yere paralel şekilde yaptığı atlama hareketidir. Futbolda bir kaleci yatış tekniğidir. Çoğunlukla gösteri amaçlı yapılır ve cesaret gerektirir. Topa doğru sıçrarken bir diz karına çekilir, topa uzanırken kol ve parmaklar gerilir, düşme sırasında kaleden uzağa doğru yuvarlanılarak kalkılır. Yan direklere doğru planjon yapılmamalı, topu tutarken iki elin de topa teması olmamalı, yere düşüşte yan düşmek yerine karın ya da yüz üzerine düşülmemelidir. Planjon aynı zamanda voleybolda da kullanılan bir tekniktir. Futbolda 3 türlü planjon vardır yerden, orta yükseklikten ve kafa üstü planjondur. Planjon'dan sonra düşüşe geçerken kalça ile düşülmeli ve yuvarlanılmalıdır.

KONTRPİYE NE DEMEK?

Kontrpiye, (spor) bir oyuncunun karşı taraf oyuncusunu yanıltıcı hareketi. Fransızcada "ters (contre) ayak (pied)" anlamında olup çok genel olarak futbolda kalecilerin yanılma hareketini anlatmak için kullanılır.

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