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  • 14.12.2018 12:15

katalog! aktüel ürünler kataloğu listesinde hangi ürünler indirimli?

'de bu hafta indirimli ürünler merak ediliyordu. Yayınlanan 14 Aralık aktüel ürünler kataloğu ile birlikte kampanyalı ürünler de belli oldu. Hanımları yakından ilgilendiren katalogda mutfak ürünleri ön planda yer alıyor. Öte yandan giyim ürünleri de kataloğun içerisinde bulunuyor. İşte BİM 14 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesi...

BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli?

BİM'de cuma günü indirimleri başladı. 14 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesini yayınlayan BİM marketler, gıda dışı ürünlere yer verdi. Bu katalogda en dikkat çeken ürün ise modern kitaplık. 4 raflı, ferforje çerçeveli özellikli ürün 199 TL'den satışa çıkıyor. Mutfakta hanımların işini kolaylaştıracak ürünlerde cuma kampanyaları arasında. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli satılacak? İşte BİM 14 Aralık aktüel ürünler kataloğu...

Yüksek performanslı yeni süpürge ucuna sahip, yıkanabilir filtreli, toz hazneli, bir çok aksesuara sahip 2 yıl garantili Arnica Cyclona Elektrikli Süpürge 379 TL. Ferforje çerçeveli, CE sertifikalı suntalamdan üretilmiş, 4 raflı Modern Kitaplık 199 TL. Çizilme ve aşınmaya karşı direni arttırılmış, yanmaz yapışmaz granit efektli iç kaplamaya sahip chef 's Granit Efektli Kavurma Tenceresi 49,90 TL.

BİM 14 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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