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  • 14.12.2018 19:05
  • Son Güncelleme: 14.12.2018 19:08

'ten aldığı emirle öz kardeşini öldürdüğünü itiraf etti

terör örgütünden aldığı emirle 2015 yılında örgüte muhalif öz kardeşini öldüren, ancak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada gelen ilk rapora göre, failin başka bir kişi olduğu tespit edilen olayda, son yapılan sorgulamada, , öz kardeşini öldürdüğünü itiraf etti.

İtiraf etti
İl Emniyet Müdürlüğü terör örgütünün ülke ve il sınırları içinde gerçekleştirmesi muhtemel eylemlerin önlenmesi, faaliyetlerinin deşifre edilerek etkisiz hale getirilmesi, örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda 7 Kasım 2017 tarihli yapılan Kayseri il merkezinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 10 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalanarak gözaltına aldı.

OPERASYONLA YAKALANMIŞTI
13 Aralık tarihli yazılı ve görsel medyada haberlere konu edilen isimli şahsın da aynı operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan şahıslardan birisi olduğu tespit edildi.

ÖNCE KURTULMUŞTU
12 Aralık'ta Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, örgüt üyesi olma ve 2016 yılında terör örgütü DEAŞ'tan aldığı emirle öz kardeşini öldürme suçundan yargılanana Abdulkhaleq Abdulgader Ali, gelen raporda, video paylaşım sitesi üzerinden yayılan ilgili videolarda failin başkası olduğu tespit edilmesi üzerine, sadece örgüt üyesi olmaktan 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

İTİRAF ETTİ
Daha sonra yapılan sorgulamada Abdulkhaleq Abdulgader Ali, İl Emniyet Müdürlüğünde yeminli tercüman ve avukatı huzurunda verdiği ifadesinde, kendisine gösterilen videoda elinde silah olan ve infazı gerçekleştiren kişinin kendisi olduğunu, kardeşi Abdurrahman'ı DEAŞ Emiri Beşir Ebu adlı zanlıdan aldığı talimatla infaz ettiği, kardeşinin terör örgütünün fikirlerine muhalif olduğu için öldürdüğünü kabul ettiği öğrenildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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