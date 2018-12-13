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  • Son Güncelleme: 14.12.2018 07:54

'den Marmara'ya kuvvetli yağış uyarısı! 'da bugün hava nasıl? 14 Aralık 2018

tahminlerini yayınlayan Genel Müdürlüğü; özellikle Marmara başta olmak üzere, Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 'da dün etkili olan ve bugün okulların tatil edilmesine neden olan kar yağışının da devam edip etmeyeceğinin cevabı Meteoroloji'den geldi. Peki ama bugün hava nasıl olacak? 'da bugün hava nasıl olacak? olacak? Kar yağacak mı? İşte ...

Meteoroloji'den Marmara'ya kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14 Aralık 2018 Cuma günü hava durumuna ilişkin tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya gibi iller başta olmak üzere yurdun birçok bölgesi için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ankara'daki kar yağışının da sabah saatlerinde devam edeceği bildirildi. İşte o tahminler...

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