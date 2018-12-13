Meteoroloji 14 Aralık 2018 Cuma günü hava durumuna ilişkin tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya gibi iller başta olmak üzere yurdun birçok bölgesi için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ankara'daki kar yağışının da sabah saatlerinde devam edeceği bildirildi. İşte o tahminler...
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