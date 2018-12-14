Ah be Sabiha

9 yaşındaki küçük kız kalbine yenildi. Üzücü olay dün Afyonkarahisar'da meydana geldi. İlkokul öğrencisi Sabiha Bağatur (9), ikinci ders sonunda arkadaşlarıyla teneffüse çıktığı esnada aniden yere düştü. Ne olduğunu anlamaya çalışan öğretmeni sağlık ekiplerine haber verdi. Okula giden ekipler, kalp krizi geçirdiği belirlediği küçük kızı hemen hastaneye götürdü. Ancak çabaları yeterli olmadı. Sabiha kurtarılamadı. Bağatur'un ölümü ailesinin yanı sıra sınıf arkadaşlarını ve öğretmenlerini yasa boğdu.
- Yaşam
- 14.12.2018
- Gazete
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