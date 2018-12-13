İzmir'de kar sürprizi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından dün İstanbul'da başlayan kar yağışı bugün İzmir'de de etkili oldu. Etkili olan yağış, Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı bölgesini beyaza bürüdü. Aniden etkili olan yağışla birlikte hava sıcaklığı hissedilir derece düştü. Kar yağışıyla sıcaklık eksik 1'e kadar indi.
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