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  • 13.12.2018 18:54
  • Son Güncelleme: 13.12.2018 19:00

İzmir'de kar sürprizi

İzmir’de yoğun kar yağışı Karşıyaka ilçesine bağlı Yamanlar Dağı bölgesinde başlarken, etkili yağış kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Ödemiş'e bağlı Bozdağ Mahallesi'nde de etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından dün İstanbul'da başlayan kar yağışı bugün İzmir'de de etkili oldu. Etkili olan yağış, Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı bölgesini beyaza bürüdü. Aniden etkili olan yağışla birlikte hava sıcaklığı hissedilir derece düştü. Kar yağışıyla sıcaklık eksik 1'e kadar indi.

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