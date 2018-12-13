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  • 13.12.2018 19:43
  • Son Güncelleme: 13.12.2018 19:45

Son dakika: 'de sır cinayet! Başından vurulmuş halde bulundu

'ın Saray ilçesinde otoyolunda başından vurulmuş bir kişinin cesedi bulundu.



Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Beyazköy mevkisinde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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