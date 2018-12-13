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  • 13.12.2018 17:26

ipucu 13 Aralık: Cilde yapılan gölgelendirme ve belirginleştirme işleminin adı nedir? 20.30 sorusu

ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. 30 bin TL ödülü ile Hadi bugün 20.30'da. İpucu sorusu ise Hadi'nin resmi instagram hesabından paylaşıldı. Peki, Cildin gizlenmek veya ön plana çıkarılmak istenen yerlerini gölgelendirme ve belirginleştirme işlemine ne ad verilir? İşte 13 Aralık sorusu...

Cilde yapılan belirginleştirme işleminin adı nedir?

bugün 20.30'da. 30 bin TL ödülü ile yapılacak yarışmada ipucu sorusu belli oldu. Hadi'nin resmi instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Kozmetik ürünleri, insanlık tarihi kadar eskidir. Öyle ki bronz çağında bile sürme örneklerine rastlanmıştır. Cildin gizlenmek veya ön plana çıkarılmak istenen yerlerini gölgelendirme ve belirginleştirme işlemine ne ad verilir?" denildi. İşte 13 Aralık sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (13 ARALIK 2018)

Soru: Cilde yapılan belirginleştirme işleminin adı nedir?

Cevap: KONTÜR

KONTÜR NEDİR?

Cildin gizlenmek veya ön plana çıkarılmak istenen yerlerini gölgelendirme ve belirginleştirme işlemine adı veriler. Eskiden de uygulanan ancak son yıllarda daha yaygın kullanılan kontür, makyaj yaparken koyu ve açık renklerden yardım alarak yüz hatlarını vurgulamak veya gizlemek için yapılıyor. Doğru yapılan kontür sayesinde elmacık kemiklerini çıkartmak veya burnu daha kalkık göstermek mümkün.

Kontür için kullanılan 3 makyaj malzemesi yeterli: Aydınlatıcı, koyu tonlarda allık ve ışıltı veren krem ürünler. Kontürün doğal durması için tonları kendi cilt tonunuza göre seçmelisiniz. Aydınlatıcınızı ise daha açık bir tondan yana kullanın. Elmacık kemiklerinizi belirginleştirmek için yanaklarınızın üstünden önce yanlara sonra da ortalarına kadar uygun fırçayla gölgeyi uygulayın.

Kontür makyajınızın daha kalıcı olması için üzerinden pudra ile geçebilirsiniz.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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