A101'de bu hafta! Teknolojiden mobilya ürünlerine, züccaciyeden oto aksesuarlarına, gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok ürünün yer aldığı A101 13 Aralık aktüel ürünleri satışa çıktı. Türkiye genelinde 8 bin marketi bulunan A101 marketlerde perşembe itibarıyla raflarda yerini alan ürünleri derledik. İşte A101 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesi...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU FİYAT LİSTESİ (13 ARALIK 2018)
Dahili uydu alıcısına sahip, 2 yıl garantili, 40″ ekran genişliğine sahip Uydu Alıcılı Smart Led TV 1399 TL. Piranha Kablosuz Bluetooth Kulaklık 39,95 TL. Piranha Kablosuz Bluetooth Hoparlör 34,95 TL. Honor Cep Telefonu 1.299 TL. Piranha Araç İçi Kayıt ve Park Kamerası Seti 129,95 TL. Piranha Led Ekranlı Park Sensörü 49,95 TL. Direksiyon Kılıfı 17,95 TL. Oto Paspas Seti 39,95 TL. Çelik Çekme Halatı 19,95 TL.
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