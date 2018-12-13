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  • Son Güncelleme: 13.12.2018 12:08

13 Aralık 2018! A101'de bu hafta hangi aktüel ürünler indirimli satılacak? İşte güncel katalog listesi

indirimli ürünler satışa çıktı. Geçtiğimiz gün yayınlanan katalog ile birlikte kampanya listesi belli olmuştu. Perşembe gün itibarıyla yeni ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan A101'in paylaşımında her kategoriden ürün yer alıyor. Teknoloji ürünleri arasından en dikkat çeken ise Honor 9 Lite cep telefonu. Peki, diğer ürünler neler? İşte A101 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesi...

A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli satılacak?

A101'de bu hafta! Teknolojiden mobilya ürünlerine, züccaciyeden oto aksesuarlarına, gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok ürünün yer aldığı A101 13 Aralık aktüel ürünleri satışa çıktı. Türkiye genelinde 8 bin marketi bulunan A101 marketlerde perşembe itibarıyla raflarda yerini alan ürünleri derledik. İşte A101 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesi...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU FİYAT LİSTESİ (13 ARALIK 2018)

Dahili uydu alıcısına sahip, 2 yıl garantili, 40″ ekran genişliğine sahip Uydu Alıcılı Smart Led TV 1399 TL. Piranha Kablosuz Bluetooth Kulaklık 39,95 TL. Piranha Kablosuz Bluetooth Hoparlör 34,95 TL. Honor Cep Telefonu 1.299 TL. Piranha Araç İçi Kayıt ve Park Kamerası Seti 129,95 TL. Piranha Led Ekranlı Park Sensörü 49,95 TL. Direksiyon Kılıfı 17,95 TL. Oto Paspas Seti 39,95 TL. Çelik Çekme Halatı 19,95 TL.

A101 13 ARALIK KATALOĞUNUN GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

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