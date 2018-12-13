Biyonik kız iki çocuk annesi oldu

Antalya'da şarkıcı ve model Çiğdem Yüce, 14 Ekim 2009'te nişanlısı Alper Bezci'nin kullandığı otomobilin takla atması sonucu ağır yaralandı. Vücudunda 19 kırık oluşan ve sağ bacağı diz kapağı üzerinden kopan Çiğdem Yüce, 200 gün verdiği yaşam savaşını kazandı. Birçok ameliyat geçiren Yüce, yurt dışından getirilen sensörlü ve multi işlemcili protez bacağıyla 2010 yürümeye başladı. 8 Ağustos 2010'da Bezci ile nikah kıydı. 2012'de oğlu Kutsal Haktan'ı, 2 Ocak 2018'de kızı Melek'i dünyaya getirdi.
O Ses Türkiye Yarışması'na da katılarak yarı finale kadar yükselen Çiğdem Bezci, şimdi albüm hazırlığı içinde.
O Ses Türkiye Yarışması'na da katılarak yarı finale kadar yükselen Çiğdem Bezci, şimdi albüm hazırlığı içinde.
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