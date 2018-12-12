Bugünkü
Takvim

gibi mutluluk

Turp gibi mutluluk
Salataları lezzetlendiren turp, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Fosfor, demir, kalsiyum ve C vitamini içeriği ile kan akışını hızlandırıyor. Afrodizyak etki gösteriyor.
Cinsel gücü ve isteği artırıyor. İktidarsızlık yaşayan erkeklerin imdadına yetişiyor.
Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:

Tansiyonu düşürür.
Kolesterolü düzenler.
Bağırsakları temizler.
Gut hastalığına karşı korur.
Kanser riskini düşürür.
Kalp sağlığını korur.
Bağışıklığı güçlendirir.
Astım hastalarına iyi gelir.
Cildi güzelleştirir.
Hücreleri yeniler.
Göz sağlığını korur.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriTurp gibi mutluluk
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar