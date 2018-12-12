Turp gibi mutluluk

Salataları lezzetlendiren turp, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Fosfor, demir, kalsiyum ve C vitamini içeriği ile kan akışını hızlandırıyor. Afrodizyak etki gösteriyor.
Cinsel gücü ve isteği artırıyor. İktidarsızlık yaşayan erkeklerin imdadına yetişiyor.
Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Tansiyonu düşürür.
Kolesterolü düzenler.
Bağırsakları temizler.
Gut hastalığına karşı korur.
Kanser riskini düşürür.
Kalp sağlığını korur.
Bağışıklığı güçlendirir.
Astım hastalarına iyi gelir.
Cildi güzelleştirir.
Hücreleri yeniler.
Göz sağlığını korur.
Cinsel gücü ve isteği artırıyor. İktidarsızlık yaşayan erkeklerin imdadına yetişiyor.
Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Tansiyonu düşürür.
Kolesterolü düzenler.
Bağırsakları temizler.
Gut hastalığına karşı korur.
Kanser riskini düşürür.
Kalp sağlığını korur.
Bağışıklığı güçlendirir.
Astım hastalarına iyi gelir.
Cildi güzelleştirir.
Hücreleri yeniler.
Göz sağlığını korur.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.