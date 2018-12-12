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Mutfakta gençlik var!

Herkesi kıskandıracak bir gençlik hayal değil! Kırışıksız bir cilt, hastalıksız bir hayatın yolu mutfaktan geçiyor. Nar, portakal ve havuç gibi besinler, 20 yaşına döndürüyor!



Yıllara meydan okuyan genç ve güzel bir cildin sırrı, mutfaktan geçiyor. Tüketilen besinler, elbette yaşlanmayı durdurmuyor. Ancak ilerleyen yaşta bile genç ve dinç kalmayı sağlıyor. Diyetisyen Emre Uzun, genç kalmak için tüketilmesi gereken besinler hakkında bilgi veriyor... Gençlik deyince akla kemik sağlığı da geliyor. Simite lezzet katan susam, içerdiği kalsiyum ile kemikleri güçlendiriyor. Süper besinler arasında bulunan ananas da hem eklem ağrılarını dindiriyor hem de kolajen içeriği ile kırışıklıkları azaltıyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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