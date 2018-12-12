Mutfakta gençlik var!

Yıllara meydan okuyan genç ve güzel bir cildin sırrı,geçiyor. Tüketilen besinler, elbette yaşlanmayı durdurmuyor. Ancak ilerleyen yaşta bile genç ve dinç kalmayı sağlıyor. Diyetisyen Emre Uzun, genç kalmak için tüketilmesi gereken besinler hakkında bilgi veriyor... Gençlik deyince akla kemik sağlığı da geliyor. Simite lezzet katan susam, içerdiği kalsiyum ile kemikleri güçlendiriyor. Süper besinler arasında bulunan ananas da hem eklem ağrılarını dindiriyor hem de kolajen içeriği ile kırışıklıkları azaltıyor.