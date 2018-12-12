Kı'saç'ası mucize!

Saçı pancar toplama makinesine sıkışan genç kızın yaşadıkları, mucize gibiydi! 14 Kasım'da, Uşak'ta yaşanan olay şöyle gelişti. 22 yaşındaki Binnaz Sertçelik, yeni evliydi. Tarımla uğraşan ailesine yardım etmek için Antalya'dan Uşak'a gitti. Tarlada çalışırken pancar makinesine bir taşın sıkıştığını fark etti. Taşı çıkartmak için makinenin altına eğildiği sırada, saçları makinenin silindirine girdi. Makineye bedenini kaptırmamak için uğraşan genç kız, adeta ölüme direndi!
'KORKU FİLMİ GİBİYDİ...'
Saçları ve kafatası derisi tamamen soyulan genç kız, son anda kumandayı çekip makineyi durdurabildi. Hemen traktöre atlayıp, köyüne gitti. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan genç kız, yaşamaktan umudunu kesmişti... Uşak'tan ambulansta Antalya'ya gönderilen Binnaz'a burada müdahale edildi. Ailesinin kopan deriyi bozuk derin dondurucuda sakladığını öğrenen doktorlar harekete geçti. Kafatası derisi, 3 saatlik bir yolculuğun ardından Antalya'ya getirildi. Olaydan tam 53 saat sonra genç kızın kafasına dikildi. 7 saatlik operasyonun ardından iyileşen Binnaz, yaşamasının mucize olduğunu söyledi. "Babamların yanına geldiğimde artık yaşamam diye düşünmüştüm. Allah doktorlarımdan razı olsun" dedi.
'KORKU FİLMİ GİBİYDİ...'
Saçları ve kafatası derisi tamamen soyulan genç kız, son anda kumandayı çekip makineyi durdurabildi. Hemen traktöre atlayıp, köyüne gitti. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan genç kız, yaşamaktan umudunu kesmişti... Uşak'tan ambulansta Antalya'ya gönderilen Binnaz'a burada müdahale edildi. Ailesinin kopan deriyi bozuk derin dondurucuda sakladığını öğrenen doktorlar harekete geçti. Kafatası derisi, 3 saatlik bir yolculuğun ardından Antalya'ya getirildi. Olaydan tam 53 saat sonra genç kızın kafasına dikildi. 7 saatlik operasyonun ardından iyileşen Binnaz, yaşamasının mucize olduğunu söyledi. "Babamların yanına geldiğimde artık yaşamam diye düşünmüştüm. Allah doktorlarımdan razı olsun" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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