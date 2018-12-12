Koç: Uzun zamandır aklında olan işleri yapmak için ideal bir gün. Evinin, ofisinin ya da kütüphanenin düzeninde değişikliğe gideceksin. Pazarlık yapmak, hızlıca karar almak, istediğin pozisyon için mücadele etmen senin için daha kolay olacak. İş arayışında olan bir Koç burcuysan, önemli bir referans sağlayabilirsin. İlişkisi olan bir Koç burcuysan, ilişkini rutinden kurtarmak isteyeceksin. Onunla daha çok birlikte olmalısınız. Aksi halde ilişkiniz rutine girebilir dikkat olmalısınız.