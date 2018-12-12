Yerli Malı Haftası başladı. Yerli malı kullanımının önemine değinilen bu haftada öğrencilere bilinçli bir tüketici olmaları için etkinlikler düzenleniyor. Etkinliklerden biri de yerli malı ürünler yapılıyor ve okullarda sınıflarda tüketiliyor. Öte yandan öğrenciler tarafından etkinliklerde şiirler okunuyor. Yerli Malı Haftası'nda okunabilecek en güzel ve kısa şiirleri sizler için derledik. İşte Yerli Malı Haftası ile ilgili şiirler...

Yerli Malı Haftası, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanmaktadır.

YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ

TUTUMLU ÇOCUK

Damla damla akan sudan,

Koca göller dolup taşar.

Tutumsuzlar kalır yolda,

Tutumlular dağlar aşar.

Biz tutumlu çocuklarız,

Para dolu kumbaramız.

İnsanlar kara günde,

Kimseye el açmamalı.

Çalışmalı, kazanmalı,

Hiçbir işten kaçmamalı.

Biz tutumlu çocuklarız,

Para dolu kumbaramız.

HAKKI SUNAT