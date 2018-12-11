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  • 12.12.2018 07:44
  • Son Güncelleme: 12.12.2018 07:47

'da ! 13 kişi gözaltına alındı

'da bulunan "masaj salonu" görünümlü bir mekanda fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan polisler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda 5'i kadın 13 kişi gözaltına alındı.

Kızılay Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir binada "masaj salonu" adı altında fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Söz konusu masaj salonuna "müşteri" gibi giren polis ekiplerine, iş yeri çalışanları fuhuş için pazarlık teklifinde bulunarak odalara davet etti. Bunun üzerine polis kimliklerini gösteren ekipler içeride bulunan 5'i kadın 13 kişiyi gözaltına aldı.

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