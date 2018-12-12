Emrah Serbes'in hapis cezası onandı

Trafik kazası sonucu 3 kişiyi öldüren Behzat Ç.'nin senaristi Emrah Serbes'e kötü haber geldi. Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak suçundan yargılanan ve 13 yıl 4 ay hapis cezası onandı. Geçtiğimiz yıl meydana gelen kazada Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün Özçelik (51) ve kızı Zeynep Özçelik (16) hayatını kaybetmişti.