Emrah Serbes'in hapis cezası onandı

Trafik kazası sonucu 3 kişiyi öldüren Behzat Ç.'nin senaristi Emrah Serbes'e kötü haber geldi. Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak suçundan yargılanan ve 13 yıl 4 ay hapis cezası onandı. Geçtiğimiz yıl meydana gelen kazada Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün Özçelik (51) ve kızı Zeynep Özçelik (16) hayatını kaybetmişti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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