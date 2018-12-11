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Üşüyün zayıflayın

Üşüyün zayıflayın
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Lütfiye Derya İnal, kış aylarında fit bir görünüme kavuşmanın sırrını açıklıyor. Vücuttaki kahverengi yağ dokusu hakkında bilgi veren Dr. İnal, insanların kısa süreli soğuğa maruz kalarak bu yağ dokusunu azaltabileceklerini belirtiyor. da yürüyüşe çıkmalarını, oda sıcaklıklarını düşürmeleri ve ılık su ile duş almalarını öneriyor. "Abartılı soğuğu önermiyoruz. Ancak kat kat giyinmeyin. Soğuk havalarda yürüyüşe çıkın. Soğuğa yakın ılık su ile banyo yapın" önerisinde bulunuyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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