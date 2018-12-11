Gerçek dost!

Kaliforniya'da 8 Kasım'da başlayan Camp orman yangını, en yıkıcı yangın olarak eyalet tarihine geçti. 2.5 hafta süren yangında son belirlemelere göre, yaklaşık 14 bin ev, 528 ticari bina ve 4 binden fazla başka yapı yıkıldı.adlı köpek, orman yangınında kül olan evin bulunduğu yerde 1 ay boyunca sahiplerin dönmesini bekledi.