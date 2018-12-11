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Gerçek dost!

Gerçek dost!
ABD Kaliforniya'da 8 Kasım'da başlayan Camp orman yangını, en yıkıcı yangın olarak eyalet tarihine geçti. 2.5 hafta süren yangında son belirlemelere göre 85 kişi öldü, yaklaşık 14 bin ev, 528 ticari bina ve 4 binden fazla başka yapı yıkıldı.



Madison adlı köpek, orman yangınında kül olan evin bulunduğu yerde 1 ay boyunca sahiplerin dönmesini bekledi. Aile bir süre sonra eve dönme izni aldı.


60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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