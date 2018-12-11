Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 12.12.2018 07:32

bu illeri uyardı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 12 Aralık 2018

ile ilgili son dakika tahminleri 'den geldi. tarafından yayınlanan 12 Aralık 2018 Çarşamba hava durumu tahminlerine göre yurdun birçok bölgesinde şiddetli sağanak yağış uyarısı yapılırken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgeleri için ise kar yağışı uyarısında bulunuldu. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar ? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 12 Aralık 2018 Çarşamba hava durumu tahminleri...

Meteoroloji bu illeri uyardı

Meteoroloji'den yurdun birçok bölgesi için üst üste son dakika uyarıları geldi. Düşen hava sıcaklıkları ile birlikte başlayan sağanak yağış ve fırtına yurdun birçok bölgesini etkisi altına aldı. Vatandaşlar bu durumun ne kadar daha süreceğini merak ederken, "bugün hava nasıl olacak?" sorusuna da yanıt aramaya başladı. İşte 12 Aralık 2018 hava durumu tahminleri...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriMeteoroloji bu illeri uyardı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 12 Aralık 2018 hava durumu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar