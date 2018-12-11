Meteoroloji'den yurdun birçok bölgesi için üst üste son dakika uyarıları geldi. Düşen hava sıcaklıkları ile birlikte başlayan sağanak yağış ve fırtına yurdun birçok bölgesini etkisi altına aldı. Vatandaşlar bu durumun ne kadar daha süreceğini merak ederken, "bugün hava nasıl olacak?" sorusuna da yanıt aramaya başladı. İşte 12 Aralık 2018 hava durumu tahminleri...