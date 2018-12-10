Yerli Malı Haftası, bu hafta başlıyor. Öğrencilere bilinçli bir tüketici olması için gerçekleştirilen etkinlikte, yerli malı kullanımının da önemine değiniliyor. Ülkemizde her yıl düzenlenen Yerli Malı Haftası çeşitli etkinliklere sahne oluyor. Öğrenciler de okullarda okumak için şiirler araştırıyor. Peki, Yerli Malı Haftası ne zaman? İşte Yerli Malı Haftası şiirleri ve etkinlikleri...

Yerli Malı Haftası, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanmaktadır.

YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ

TUTUMLU ÇOCUK

Damla damla akan sudan,

Koca göller dolup taşar.

Tutumsuzlar kalır yolda,

Tutumlular dağlar aşar.

Biz tutumlu çocuklarız,

Para dolu kumbaramız.

İnsanlar kara günde,

Kimseye el açmamalı.

Çalışmalı, kazanmalı,

Hiçbir işten kaçmamalı.

Biz tutumlu çocuklarız,

Para dolu kumbaramız.

HAKKI SUNAT

YERLİ MALI HAFTASI

Yerli malı haftası,

Seni özledik durduk.

Günün gelecek diye,

Yolunu gözlüyorduk.

Süsleyelim masamızı

Kutlayalım haftamızı.

Yurdumuzda neler yok,

Ne yetişmez, ne bitmez?

Eğer görmek istersen

Yurdu biraz dolaş gez.

Süsleyelim masamızı

Kutlayalım haftamızı.

İSMAİL HAKKI TALAS

YERLİ MALI

Üstüm, başım, İçim, dışım.

Ayakkabım yerli malı…

Vatanını seven insan,

Yerli malı kullanmalı.

Neden param avuç avuç

Yabancıya gitsin bütün?

O paralar diken olur,

Canımızı yakar bir gün.

Yerli malı duruyorken

Yabancıya bakar mıyım?

İşçimizin emeğini

Bile bile yıkar mıyım?

Çeşidi az olsa bile,

Yerli malı, vatan malı

Başka türlü düşünenler

Varlığından utanmalı.

HAKKI SUNAT

BİZİM YERLİ MALIMIZ

Elin kokusuz, yapma gülünden güzel gelir.

Bana bizim bahçede boy atacak çalımız.

Yabancı tezgahlarda boy boy, kolay dokunan

Paspaslardan güzeldir el emeği halımız.

Yüz vermem yabancının çeşit çeşit rengine

Bayraklaşır gözümde beyazımız, alımız.

Ne firenk elmasına, ne arap hurmasına

Muhtaç etmez ki bizi meyve dolu dalımız.

Gerçekten daha gerçek, güzelden daha güzel,

Her karışı hazine bizim yurt masalımız.

Arıca birlik olup çalışmayı bildik mi

Petekleri doldurur mis kokulu balımız.

Keçe olsa, yabanın ipeğinden güzeldir

Bizim yerli malımız, bizim yerli malımız...

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR

YERLİ MALI

Haftamızı açalım,

Yurda neşe saçalım.

Yerli malı dururken,

Yabancıdan kaçalım.

İpekli var, yünlü var,

Pamuklu var, bezi var.

Fabrikalar işliyor,

Öz malım gelişiyor.

Yaban malı almayız,

Düşünmeye dalmayız.

Biz tutumlu oldukça,

Hiç de yoksul kalmayız.

LATİF ÖKTEN

MEYVELER YERLİ MALI

Adımdır mandalina

Sağlık veririm sana

Pek sevimli meyveyim

Bol bol yiyin bakayım

Amasya elmasıyım

Meyvelerin hasıyım

Al sarı yanağım var

Beni yersen kan yapar

Ankaradır memleketim

Koyu sarıdır rengim

Isırınca bal akar

Yiyenlere can katar

Al portakal bal portakal

Yemezsende seyrine dal

Kokum bile başka benim

Şerbet dolu hep bedenim

İzmir'in üzümleri

Sevilmezmi arkadaş

İnsanlara pek yarar

Kurusu var yaşı var

Çiçek olur açılırım

Mercan gibi saçılırım

Hastaya nar sorulmaz

Şurubuna doyulmaz

MİNİKLER YERLİ MALI HAFTASI'NDA TUTUMLULUK MESAJI VERDİ

Keçiören Belediyesine bağlı Neşeli Minikler Kreşi, bilinçli tüketiciliğe özendiren Yerli Malı Haftası'nı kutladı.

Okullarda 12 - 18 Aralık tarihleri arasında kutlanan tutum, yatırım ve Türk malları konusunda bilinçlendiren Yerli Malı Haftası'nda miniklere yerliürünlerin kullanılması ve tutumlu olmanın önemi anlatıldı. 3 - 4 yaş grubundaki minikler ve velilerin katıldığı etkinlikte Yerli Malı Haftası ile ilgili tekerlemeler, yarışmalar ve oyunlar sergilendi.

Miniklere tutum ve yatırım alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılması gerektiğinin yanı sıra ders araçlarını, giysilerini, harçlıklarını tutumlu kullanmaları, boşa akan musluğu kapatmaları, bu güzel alışkanlığı büyüyünce de devam ettirmeleri hakkında bilgi verildi. Hazırlanan temsili manavda öğrenciler arkadaşlarına sebze - meyve satışı yaptı. Evlerinden getirdikleri yiyecekleri kreşteki arkadaşlarıyla paylaşan minikler, okudukları şiirlerle Yerli Malı Haftası'nın önemine değinirken şarkılar söyleyerek bol bol da eğlendiler.

Yerli ve milliliğin önemine vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Aslında çocuklarımız da biliyor ki yerli malı sadece tarım ürünlerimiz değildir. Aynı zamanda ülkemizin kalkınması açısından bütün yerli üretimlerimizi kapsıyor. Sanayisinden, tekstiline ve diğer bütün iş alanlarında ülkemiz kendi kaynaklarını kullanıp üretmeli, bizler de bu ürünleri almalıyız. Ülkemizde ve bölgemizde yetişen ürünleri tüketerek, dışa bağımlılığımızı azaltmalıyız" mesajı verdi.

ESENLER'DE KADINLAR YEMEKLERİYLE YARIŞTI

Esenler Belediyesince Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen yemek yarışmasında, ilçede yaşayan 17 kadın yöresel yemekleriyle hünerlerini sergiledi.

Esenler Belediyesi Dere Torun Yaşam Merkezinde düzenlenen "Hamarat Nineler Yarışıyor" etkinliğinde ilçe sakini kadınlar, baklavadan böreğe, keteden içli köfteye, mantıdan katmere kadar yaptıkları yöresel lezzetlerle yarıştı.

Etkinlik öncesinde Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun yarışmacılara başarılar dileyip, yemeklere ilişkin bilgi almasının ardından, yöresel lezzetler jüriye sunuldu.

Aralarında Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl'ün de bulunduğu jüri üyeleri yarışmacıların sunumlarını değerlendirerek puan verdi.

Bingöl, sunumlar öncesi yaptığı konuşmada, yöresel lezzetlerin nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yemek önce göze hitap etmeli ki iştahı açılsın insanların ve yeme arzusu doğsun. Buradaki yemeklerin de hepsinin görüntüsü çok güzel. Bundan daha önemlisi de gelecek nesillere bu yemekleri aktarmamız. Bir toplum kültürünü kaybederse her şeyini kaybeder. Kültürün de en temel olayı mutfak kültürüdür. Mutfak kültürünü kaybetmiş bir toplum birçok değerini kaybeder ama Allah razı olsun sizin gibi değerli ablalarımız bu güzel yemekleri yapıp yaşatıyorsunuz. Bunları çocuklarınıza, torunlarınıza da öğretin."

Puanlama sonucunda Çanakkaleli 69 yaşındaki Fatma Dönmez "hurma tatlısı" ile birinci olurken, Sinoplu Hüsniye Özdemir de "ıslama" ile ikinciliğe değer bulundu.

Dönmez, yarışmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yöreme ait bir tatlı yaptım. Çok sevinçliyim. Mutluyum. Bir yarışma daha olsa yine katılırım." diye konuştu.

Etkinlik, birinci ve ikinciye çeşitli ödüllerin verilmesinin ardından sona erdi.