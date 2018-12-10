Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışmasının 12.30'da yapılacka yarışmasında ödülün 10 bin TL olduğu bildirildi. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugün ipucumuz dizi tarihinin sevilen klasiklerinin birinden geliyor! Sheldon Cooper, Leonard Hofstadter ve Howard Wolowitz karakterlerinin yer aldığı dizi hangisidir" denildi. İşte 10 Aralık Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (10 ARALIK 2018)

Soru: Sheldon Cooper, Leonard Hofstadter, Howard Wolowitz hangi dizinin karakteri?

Cevap: THE BİG BANG THEORY

THE BİG BANG THEORY

The Big Bang Theory, Chuck Lorre ve Bill Prady tarafından yaratılmış komedi dizisidir.. İlk kez 24 Eylül 2007'de CBS'de yayınlanmıştır.

Kaliforniya'nın Pasadena şehrinde geçen dizi, beş ana karakter etrafında gelişiyor: Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde çalışan iki üstün zekalı ev arkadaşı olan deneysel fizikçi Leonard Hofstadter ve teorik fizikçi Sheldon Cooper, garson ve oyunculuğa hevesli sarışın karşı komşuları Penny, Leonard ve Sheldon'ın doktorası olmayan uzay mühendisi tuhaf iş arkadaşları Howard Wolowitz ve yine aynı yerde çalışan astrofizikçi Rajesh Koothrappali. Bu dört erkeğin bilime ve bilim kurguya olan ilgileri ve zekaları, Penny'nin sosyal beceri ve normal davranışlarıyla yan yana gelince komik sonuçlar doğuruyor. Ayrıca 3 yardımcı oyuncu bazı bölümlerde ana oyuncu olarak dizide yer almıştır: Üniversiteden iş arkadaşları ve hem Leonard hem de Howard'ın eski sevgilisi Leslie Winkle, Penny'nin çalıştığı şirkette part-time garson olarak çalıştığı sırada Howard'la arkadaş olan mikrobiyolog Bernadette Rostenkowski ve bir çevirimiçi arkadaşlık sitesi aracılığıyla Sheldon ile tanışan nörobiyolog ve bir nevi Sheldon'ın kadın versiyonu Amy Farrah Fowler.

Prodüksiyonu Warner Bros. Television ve Chuck Lorre Productions tarafından yapılan dizi, 2009 yılında Televizyon Eleştirmenleri Derneği tarafından en iyi komedi dizisi seçilmiş ve Jim Parsons da canlandırdığı Sheldon Cooper karakteri ile komedi dalında bireysel başarı ödülü almıştır.

Dizinin müziği Barenaked Ladies adlı grup tarafından yazılmıştır. Şarkı, evrenin büyük patlamadan bu güne değişimini anlatır. 9 Ekim 2007'de 1 dakika 45 saniyelik versiyonu yayınlanmıştır.