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  • 10.12.2018 13:15

'da bu hafta! 13 Aralık 2018 aktüel ürünler kataloğu listesinde Honor 9 Lite dikkat çekiyor

marketlerin bu hafta müşterilerine sunacağı indirimli ürünler listesi belli oldu. Yayınlanan katalog ile birlikte teknolojiden mobilya ürünlerine, züccaciyeden gıda ürünlerine kadar bir çok ürün satışa çıkacak. Perşembe günü indirimlerini bekleyenler için yayınlanan aktüel ürünler kataloğu listesini derledik. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli satılacak? İşte aktüel ürünler kataloğu listesi...

A101de bu hafta! İşte indirimli ürünler...

A101 13 Aralık Perşembe günü yeni indirimli ürünleriyle müşterilerinin karşısına çıkacak. Özelikle araç sahiplerini sevindirecek aktüel kataloğı listesinde iki adet farklı marka televizyon ve 2 yıl garantili 1.299 TL fiyatı ile Honor 9 Lite cep telefonu dikkat çekiyor. Kataloğun sonunda ise hırdavat ürünleri paylaşan A101'in Perşembe günü satışa çıkaracağı ürünleri derledik. İşte A101 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

Dahili uydu alıcısına sahip, 2 yıl garantili, 40″ ekran genişliğine sahip Uydu Alıcılı Smart Led TV 1399 TL. Piranha Kablosuz Bluetooth Kulaklık 39,95 TL. Piranha Kablosuz Bluetooth Hoparlör 34,95 TL. Honor Cep Telefonu 1.299 TL.

Piranha Araç İçi Kayıt ve Park Kamerası Seti 129,95 TL. Piranha Led Ekranlı Park Sensörü 49,95 TL. Direksiyon Kılıfı 17,95 TL. Oto Paspas Seti 39,95 TL. Çelik Çekme Halatı 19,95 TL.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN (13 ARALIK 2018)

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