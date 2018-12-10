'Saç'ma sapan saldırı

İzmir'de bileği kesilen bir gencin yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. Polis ekibi eşliğinde genç ve 16 yaşındaki kız arkadaşı, 112 ambulansı ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bu sırada gencin sevgilisi ile paramedik Ş.D. arasında tartışma yaşandı. Ş.D.'yi darp eden saldırgan, bununla da kalmayıp sağlık çalışanının saçlarını çekip yerinden kopardı.







Rapor olan paramedik Ş.D. şikayetçi oldu.



