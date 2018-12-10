Bugünkü
Takvim

'Saç'ma sapan saldırı

Saçma sapan saldırı

İzmir'de bileği kesilen bir gencin yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. Polis ekibi eşliğinde genç ve 16 yaşındaki kız arkadaşı, 112 ambulansı ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bu sırada gencin sevgilisi ile paramedik Ş.D. arasında tartışma yaşandı. Ş.D.'yi darp eden saldırgan, bununla da kalmayıp sağlık çalışanının saçlarını çekip yerinden kopardı.



Rapor olan paramedik Ş.D. şikayetçi oldu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam Haberleri'Saç'ma sapan saldırı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar