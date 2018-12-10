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  • 11.12.2018 07:46

'den son dakika kar yağışı uyarısı! 11 Aralık 2018

tahminleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlandı. 11 Aralık 2018 Salı günü yayınlanan hava durumu raporuna göre yurdun bazı bölgeleri için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar soğuk havanın etkisini arttırmasıyla birlikte kar yağışının ne zaman etkili olacağını merak ediyor. Vatandaşlar bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? ı? Ankara'ya kar yağacak mı? Ankara'da bugün hava nasıl olacak? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 11 Aralık 2018 Salı hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden son dakika kar yağışı uyarısı

Türkiye günlerdir düşen sıcaklıklar nedeniyle soğuk havanın etkisi altına girdi. Yurt genelinde yağış ve fırtına etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden üst üste uyarılar gelmeye başladı. 11 Aralık 2018 Salı günü hava durumu raporunu açıklayan Meteroloji bir uyarıda daha bulundu. Yurdun bazı bölgeleri için kar fırtınası uyarısı yapılırken, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması istendi. Ankara'da da kar yağışının etkili olması bekleniyor. İstanbul'da ise önümüzdeki 10 günlük süreçte kar beklenmiyor. İşte hava durumu tahminleri...

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