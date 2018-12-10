Türkiye günlerdir düşen sıcaklıklar nedeniyle soğuk havanın etkisi altına girdi. Yurt genelinde yağış ve fırtına etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden üst üste uyarılar gelmeye başladı. 11 Aralık 2018 Salı günü hava durumu raporunu açıklayan Meteroloji bir uyarıda daha bulundu. Yurdun bazı bölgeleri için kar fırtınası uyarısı yapılırken, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması istendi. Ankara'da da kar yağışının etkili olması bekleniyor. İstanbul'da ise önümüzdeki 10 günlük süreçte kar beklenmiyor. İşte hava durumu tahminleri...