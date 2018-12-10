Yenimahalle'de bulunan doğalgaz hattında saat 04.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle gaz kaçağı meydana geldi. Kaçak nedeniyle sokaktaki apartmanlardan birinin önündeki doğalgaz kutusu alev aldı.
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Yenimahalle'de bulunan doğalgaz hattında saat 04.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle gaz kaçağı meydana geldi. Kaçak nedeniyle sokaktaki apartmanlardan birinin önündeki doğalgaz kutusu alev aldı.
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