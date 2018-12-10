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  • 11.12.2018 07:12

'da korkutan olay

'da bulunan bir sokakta gece saatlerinde doğalgaz hattında oluşan kaçak nedeniyle yangın çıktı. Evlerinde bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sesi duyan sokağa döküldü! İstanbulda korkutan olay

Yenimahalle'de bulunan doğalgaz hattında saat 04.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle gaz kaçağı meydana geldi. Kaçak nedeniyle sokaktaki apartmanlardan birinin önündeki doğalgaz kutusu alev aldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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