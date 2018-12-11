Koç: Dostluklarına ve arkadaşlıklarına güvenme ihtiyacı duyduğun bir gündesin. İnsanların arkandan ne konuştuklarını merak ediyorsun. Eğer mevcut koşullarından mutlu değilsen başka bir şehre yerleşme, ailenin yanına dönmek gibi radikal fikirlerin de gelişebilir. Çalışan bir Koç burcuysan, yetişmesi gereken işler yoğun bir gün geçirmene neden olabilir. Aşka kendinizi fazla kaptırmamalısınız. Yorgunluğunuzu partneriniz anlayışla karşılıyor ve size sahip çıkmaya çalışıyor.