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  • 11.12.2018 09:49
  • Son Güncelleme: 11.12.2018 09:52

yorumları – 2018 Salı

yorumları Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Astrolog Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 11 Aralık Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

Koç: Dostluklarına ve arkadaşlıklarına güvenme ihtiyacı duyduğun bir gündesin. İnsanların arkandan ne konuştuklarını merak ediyorsun. Eğer mevcut koşullarından mutlu değilsen başka bir şehre yerleşme, ailenin yanına dönmek gibi radikal fikirlerin de gelişebilir. Çalışan bir Koç burcuysan, yetişmesi gereken işler yoğun bir gün geçirmene neden olabilir. Aşka kendinizi fazla kaptırmamalısınız. Yorgunluğunuzu partneriniz anlayışla karşılıyor ve size sahip çıkmaya çalışıyor.

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