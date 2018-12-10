Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Canlı bilgi yarışması Hadi 100 bin TL ödülü ile 20.30'da başlayacak. Hadi tarafından yapılan paylaşımda, "Yollar, Roma İmparatorluğu'nun gücünü ve büyüklüğünü simgelerdi. Bu yollarda Roma imparatorlarının ve ünlü Roma valilerinin isimlerinin yer aldığı sütunlar vardı. Bu sütunlar İmparatorluk dahilindeki halkların yerel dillerinde de yazılar içerirdi. Bugünkü ipucumuz da bu taşlarla ilgili. Romalılar döneminde yollara dikilen, yolun yönünü ve merkeze uzaklığını gösteren taşlara ne denir?" denildi. İşte 10 Aralık Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (10 ARALIK 2018)

Soru: Romalılar döneminde yollara dikilen yolun yönünü gösteren taşlara ne denir?

Cevap: MİL TAŞI

Mil taşı, Romalılar döneminde yollara dikilen, yolun yönünü ve merkeze uzaklığını gösteren taşlara denir. Kilometre taşı olarak kullanılan bu taşlar yuvarlak beyaz mermerden yapılmışlardır. Bazı Roma mil taşlarının üzerinde dönemin Roma İmparatorunun ve yöneticilerinin (vali) isimleri yazılıdır. Kare ya da baş kısmı oval olarak yapılan 1,80-3 metre boyunda 50-80 santimlik alt kısmı toprağa gömülü olan taşlardır.