2019 Yılbaşı ikramiyesi (Büyük ikramiye) ne kadar? Milli Piyango bilet fiyatları kaç TL?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişi yılbaşına özel 31 Aralık'ta yapılacak. Büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar, çekiliş bilgilerini merak ediyor. Milli Piyango'nun yaptığı açıklamaya göre, çeyrek bilet, yarım bilet ve tam bilet fiyatları belli olurken, yılbaşı ikramiyesi yani büyük ikramiye tutarı da açıklandı. Peki, 2019 yılbaşı ikramiyesi ne kadar? Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...

2019 YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Yeni yıl için geri sayım başladı. 31 Aralık'ta saat 00.00'da 2018'e veda edilecek ve yeni yıla merhaba denilecek. Bugünün özelliklerinden biri de Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi. Yılbaşında büyük ikramiye tutarı 70 milyon olacak. Yılbaşı ikramiyesi geçtiğimz yıl 61 milyon TL idi.

Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 70 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye son 10 yılda büyük artış gösterdi.

Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, geçen yıl ise 61 milyon lira verilmişti.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Tam bilet: 70 TL

Yarım bilet: 35 TL

Çeyrek bilet: 17,5 TL

TOPLAM DAĞITILACAK İKRAMİYE

Milli Piyango İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2018'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira olacak. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet de 17,5 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 29 Kasım Perşembe gününden itibaren piyasaya sürülecek.