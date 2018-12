Dünya İnsan Hakları Günü! 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından tüm insanlar için geçerli olan insan hakları evrensel beyannamesinin kabul edilmesinin ardından bugün, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Sosyal medya hesaplarından bugünü kutlamak isteyenle için mesajlar ve şiirleri derledik. İşte 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajları ve şiirleri...

10 KASIM DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI

* Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar. (Konfüçyus)

* Kişisel hürriyetler kutsaldır.

* İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler. (Montesquieu)

* İnsan köle doğmaz, köle yapılır.

* Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. (Montesquieu)

* Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. (Milton)

* İnsan her zaman kahraman olmaz ama her zaman insan olabilir. (Bacon)

* En büyük sevgi, insanlık sevgisidir.

* İnsan, insanın efendisi olamaz. Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. (Socrates)

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ ŞİİRLERİ

İNSAN HAKLARI UĞRUNA

İnsanlar, yöneticilerle hakları uğruna

Didişip durdu binlerce yıl;

Usanmadan bıkmadan,

Yılmadan...

Erişince, 1948 Aralığının on'u

İnsan Hakları Evrensel Bildirisiyle

Geldi haksızlığın sonu.

Umutlandırdı bu olay,

Mutlandırdı bu olay.

Çalışan insanoğlunu.

İnsan haklarına saygı,

Kardeşlik, özgürlük, eşitlik,

Kaderde, kıvançta birlik

Daha çok aydınlatır

İnsanlığın yolunu.

İNSANLAR

Evrensel bildiride

Sayılan bütün haklar

Dünyanın her yerinde

Özenle korunmalı.

Onurlu bir yaşamı

Kardeşçe paylaşmalı,

Sevmeyi öğrenmeli,

İnsanca yaşamalı.

Kalksın kulluk kölelik

Renk ayrımı olmasın

Eşit doğan insanlar

İnsan gibi yaşasın.

İNSAN

Gelin yüzlü papatyalar

Kırın en güzel süsüdür.

Ondan daha güzeller var

Bu,gülen insan yüzüdür.

Yaz ağaca küpe takar,

Gümüş dere durmaz akar.

Akan sudan güzeli var

Bu, gülen insan yüzüdür.

Artık hava kararınca

Yuvasındadır karınca.

Ölüm menzile varınca

Yaşlanan insan gözüdür.

Ne solan çiçek,duran su,

Ne karıncanın uykusu.

İnsana ilk dokunan şu

Küsen insanın sözüdür.

BİZ DÜNYA ÇOCUKLARI

Bizler çiçekleriyiz

Umudun ve sevincin,

Habercileriyiz biz,

Gelen mutlu günlerin.

Biz hepimiz kardeşiz.

Hep dünya çocukları,

Kuracağız birlikte

Yaşanası dünyayı.

Her ülkeden, her ırktan,

Biz dünya çocukları,

Verelim hep elele

Dünyanın her yerinde.

Haydi çocuklar gelin bizimle,

Yürüyelim biz yarına,

Haydi çocuklar gelin bizimle,

Mutluluğa ve barışa.

İNSAN HAKLARI NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

İnsan olmanın gerekliliği arasında haklara ve kanunlara saygılı olmak gelir.10 Aralık ile başlayan hafta İnsan Hakları Haftası olarak ilan edilmiş. 10 Aralık tarihi de Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanır. Dünya'da hepimizi bildiği üzere insan hakları ile ilgili bir evrensel bildirge yer almaktadı. Bu bildirge, 10 Aralık 1948′de Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmişti. Türkiye bu konuda ciddi adımlar atan ülkelerdendir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni kabul eden ülkelerin başında gelen Türkiye, bu tür konularda daima olumlu adımlar atmış ve taraf olmuştur. İnsan Hakları, temel olarak her insanın eşit derecede yaşama hakkına sahip olduğu görüşünü dile getirmektedir.

* Bütün insanlar hür ve eşit doğarlar.

* Her kişinin fikir, vicdan ve din hürriyeti vardır.

* Herkes ırk, cins, dil ve düşünce farkı gözetmeksizin insan hak ve hürriyetlerine sahiptir.

* Hiç kimse kölelik ve kulluk altında yaşamaya zorlanamaz.

* Hiç kimseye insanlık dışı, haysiyet kırıcı cezalar uygulanamaz.

* Her insan eğitim hakkından yararlanabilir.

* Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz.

* Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, iyi şartlarda çalışma ve işsizlikten korunma hakkı vardır.

Hepinize, insan haklarına saygılı uzun bir ömür diliyorum.