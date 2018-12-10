Dünya İnsan Hakları Günü! 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından tüm insanlar için geçerli olan insan hakları evrensel beyannamesinin kabul edilmesinin ardından bugün, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Sosyal medya hesaplarından bugünü kutlamak isteyenle için mesajlar ve şiirleri derledik. İşte 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajları ve şiirleri...
10 KASIM DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI
* Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar. (Konfüçyus)
* Kişisel hürriyetler kutsaldır.
* İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler. (Montesquieu)
* İnsan köle doğmaz, köle yapılır.
* Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. (Montesquieu)
* Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. (Milton)
* İnsan her zaman kahraman olmaz ama her zaman insan olabilir. (Bacon)
* En büyük sevgi, insanlık sevgisidir.
* İnsan, insanın efendisi olamaz. Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. (Socrates)
DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ ŞİİRLERİ
İNSAN HAKLARI UĞRUNA
İnsanlar, yöneticilerle hakları uğruna
Didişip durdu binlerce yıl;
Usanmadan bıkmadan,
Yılmadan...
Erişince, 1948 Aralığının on'u
İnsan Hakları Evrensel Bildirisiyle
Geldi haksızlığın sonu.
Umutlandırdı bu olay,
Mutlandırdı bu olay.
Çalışan insanoğlunu.
İnsan haklarına saygı,
Kardeşlik, özgürlük, eşitlik,
Kaderde, kıvançta birlik
Daha çok aydınlatır
İnsanlığın yolunu.
İNSANLAR
Evrensel bildiride
Sayılan bütün haklar
Dünyanın her yerinde
Özenle korunmalı.
Onurlu bir yaşamı
Kardeşçe paylaşmalı,
Sevmeyi öğrenmeli,
İnsanca yaşamalı.
Kalksın kulluk kölelik
Renk ayrımı olmasın
Eşit doğan insanlar
İnsan gibi yaşasın.
İNSAN
Gelin yüzlü papatyalar
Kırın en güzel süsüdür.
Ondan daha güzeller var
Bu,gülen insan yüzüdür.
Yaz ağaca küpe takar,
Gümüş dere durmaz akar.
Akan sudan güzeli var
Bu, gülen insan yüzüdür.
Artık hava kararınca
Yuvasındadır karınca.
Ölüm menzile varınca
Yaşlanan insan gözüdür.
Ne solan çiçek,duran su,
Ne karıncanın uykusu.
İnsana ilk dokunan şu
Küsen insanın sözüdür.
BİZ DÜNYA ÇOCUKLARI
Bizler çiçekleriyiz
Umudun ve sevincin,
Habercileriyiz biz,
Gelen mutlu günlerin.
Biz hepimiz kardeşiz.
Hep dünya çocukları,
Kuracağız birlikte
Yaşanası dünyayı.
Her ülkeden, her ırktan,
Biz dünya çocukları,
Verelim hep elele
Dünyanın her yerinde.
Haydi çocuklar gelin bizimle,
Yürüyelim biz yarına,
Haydi çocuklar gelin bizimle,
Mutluluğa ve barışa.
İNSAN HAKLARI NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?
İnsan olmanın gerekliliği arasında haklara ve kanunlara saygılı olmak gelir.10 Aralık ile başlayan hafta İnsan Hakları Haftası olarak ilan edilmiş. 10 Aralık tarihi de Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanır. Dünya'da hepimizi bildiği üzere insan hakları ile ilgili bir evrensel bildirge yer almaktadı. Bu bildirge, 10 Aralık 1948′de Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmişti. Türkiye bu konuda ciddi adımlar atan ülkelerdendir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni kabul eden ülkelerin başında gelen Türkiye, bu tür konularda daima olumlu adımlar atmış ve taraf olmuştur. İnsan Hakları, temel olarak her insanın eşit derecede yaşama hakkına sahip olduğu görüşünü dile getirmektedir.İnsan Hakları Beyannamesi, 30 maddeden meydana gelmektedir. Beyannamenin önemli maddelerinden bazıları şunlardır:
* Bütün insanlar hür ve eşit doğarlar.
* Her kişinin fikir, vicdan ve din hürriyeti vardır.
* Herkes ırk, cins, dil ve düşünce farkı gözetmeksizin insan hak ve hürriyetlerine sahiptir.
* Hiç kimse kölelik ve kulluk altında yaşamaya zorlanamaz.
* Hiç kimseye insanlık dışı, haysiyet kırıcı cezalar uygulanamaz.
* Her insan eğitim hakkından yararlanabilir.
* Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz.
* Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, iyi şartlarda çalışma ve işsizlikten korunma hakkı vardır.
Hepinize, insan haklarına saygılı uzun bir ömür diliyorum.
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