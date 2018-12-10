Güle güle baba!

Elazığ'da evli ve 2 çocuk babası Doç. Dr. Mustafa Girgin önceki gün (35) tıp öğrencisi Fatih Şemsettin A. (23) tarafından öldürüldü. Girgin için cenaze dün töreni düzenlendi. Eşi Feyza, oğlu Mustafa Can (16), kızı Zeynep Ahsen Girgin (7) tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Doktor, gözyaşları arasında toprağa verildi.
VEDAT YETİK
VEDAT YETİK
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