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Balıklama şifa!

Balıklama şifa!

Havaların soğumasıyla çeşit çeşit balıklar tezgahta yerini aldı. Uzmanlar, sağlık açısından oldukça faydalı olan bu besinin haftada 2-3 kez tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Faydalarını şöyle sıraladı:

Kalbi korur: Omega 3 ile kan yağlarını düşürür. Tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Kalp krizinden korur.
Alzheimer riskini azaltır: Haftada bir kez balık tüketmek, beyin hücrelerini güçlendirir. Alzheimer ve demans gibi hafıza kaybına neden olan hastalıkları önler.
Saç ve deriyi güzelleştirir: İçerdiği vitaminler ile saçları güçlendiren balık, sedef hastalığından korur.
Depresyonu önler: Anti depresanlarla birlikte balık tüketenlerin, tüketmeyenlere göre depresyonu daha kolay yendiği biliniyor.
Kemik erimesinden korur: İçerdiği kalsiyum ile balık, kemikleri güçlendirir. Menopoz sonrası kadınlarda görülen kemik erimesi hastalığından korur.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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