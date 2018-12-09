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’ün Batum’da Özbek sevgilisini yaralayıp, arkadaşını öldürdüğü anlar kameraya yansıdı. Katilin ifadesinin de yalan olduğu kesinleşti...

Cinayet anı

Türkiye sınırındaki 'ın Batum kentinde bir kumarhanede Levent Ulutürk'ün Özbek sevgilisini bıçakla yaraladığı, sevgilisinin aynı ülke vatandaşı kız arkadaşını da öldürdüğü ana ait yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay, 24 Kasım günü 'in 'na 17 kilometre uzaklıktaki Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nin Batum kentinde meydana geldi. Levent Ulutürk, Türkiye'den Batum'daki bir kumarhaneye gitti. Ancak burada Özbek vatandaşı sevgilisi Khalida Mahkamova (38) ile tartıştı.




Tartışmanın büyümesi üzerine sevgilisinin arkadaşı olan vatandaşı İrade Ziyadullayeva (31) araya girip ikiliyi yatıştırmak istedi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Levent Ulutürk, cebinden çıkardığı bıçakla sevgilisi ve arkadaşını yaraladı. Aldığı bıçak darbeleri ile kanlar içerisinde kalan İrade Ziyadullayeva olay yerinde öldü, Khalida Mahkamova ise ağır yaralandı. Kumarhane güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen Levent Ulutürk, olay yerine gelen Gürcü polisi tarafından gözaltına alındı.


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