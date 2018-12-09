Aşka çörek otu

Mutlu bir aşk hayatının yolu, bitkilerden geçiyor. Poğaça ve börekleri süsleyen çörek otu, cinsel hayatta sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodzyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:



● Kalp krizinden korur. Kolesterolü ve tansiyonu dengeler.

● Hemoroit şikayetlerini azaltır. İshali keser.

● Nezle, grip gibi hastalıkların tedavisine doğal yardımcıdır.

● Balla tüketildiğinde cinsel hastalıkları iyileştirir.

● Uykusuzluk sorunlarını bitirir.

● Alerjik hastalıkların tedavisinde etkilidir.

● Öksürüğü tedavi eder. Astım şikayetlerini hafifletir.