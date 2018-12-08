Yıllar utansın

Bacağı kopan yolcunun davası, bir türlü sonuçlanmadı. Genç kadın şirketin iflas kararı almasıyla birlikte bir kez daha mağdur oldu. Olay 2003 yılında Amasya'da yaşandı. Diş teknisyeni Saniye Lale Sayar (33), yolcu otobüsüyle yola çıktı. Araç kazaya karıştı. 2 kişi öldü, 17 yolcu yaralandı. Sayar, sol bacağını kaybetti. Otobüs şoförü M.Y. 6 yıl ceza aldı. Sayar ise avukatı Halil İbrahim Özdemir aracılığıyla, şirket ve otobüsün sahibi S.Y.'ye karşı 250 bini manevi, 310 bini maddi olmak üzere toplam 560 bin liralık tazminat davası açtı. Genç kadının sol bacağı, 7 ameliyat sonrasında protez takılabilir hale getirildi. 15 yıldır karara bağlanamayan davanın 38'inci duruşması, kısa süre önce görüldü. Duruşmalar yıllardır sürerken, bu kez de şirketin iflas kararı alması Sayar'ı iyice mağdur etti. Hakim, şirketin kararını bildirmesi üzerine iflasın kesinleşmesine kadar duruşmaların yapılamayacağını belirtti. Avukat Halil İbrahim Özdemir, şirketin iflas kararı almasını şüpheli bulduklarını belirtti.
2003
2018
Talihsiz bir kazada bacağını kaybeden genç kadın 7 ameliyat sonrasında protezine kavuştu. Otobüs şirketine dava açtı. Bir sonuç alamadı.
2003
2018
Talihsiz bir kazada bacağını kaybeden genç kadın 7 ameliyat sonrasında protezine kavuştu. Otobüs şirketine dava açtı. Bir sonuç alamadı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.