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Yıllar utansın

'da genç kadın, da bacağını kaybetti. Davası 15 yılda bitmedi. Otobüs şirketi de iflas etti.

Yıllar utansın
Bacağı kopan yolcunun davası, bir türlü sonuçlanmadı. Genç kadın şirketin iflas kararı almasıyla birlikte bir kez daha mağdur oldu. Olay 2003 yılında 'da yaşandı. Diş teknisyeni Saniye Lale Sayar (33), yolcu otobüsüyle yola çıktı. Araç ya karıştı. 2 kişi öldü, 17 yolcu yaralandı. Sayar, sol bacağını kaybetti. Otobüs şoförü M.Y. 6 yıl ceza aldı. Sayar ise avukatı Halil İbrahim Özdemir aracılığıyla, şirket ve otobüsün sahibi S.Y.'ye karşı 250 bini manevi, 310 bini maddi olmak üzere toplam 560 bin liralık tazminat davası açtı. Genç kadının sol bacağı, 7 ameliyat sonrasında protez takılabilir hale getirildi. 15 yıldır karara bağlanamayan davanın 38'inci duruşması, kısa süre önce görüldü. Duruşmalar yıllardır sürerken, bu kez de şirketin iflas kararı alması Sayar'ı iyice mağdur etti. Hakim, şirketin kararını bildirmesi üzerine iflasın kesinleşmesine kadar duruşmaların yapılamayacağını belirtti. Avukat , şirketin iflas kararı almasını şüpheli bulduklarını belirtti.



2003



2018
Talihsiz bir kazada bacağını kaybeden genç kadın 7 ameliyat sonrasında protezine kavuştu. Otobüs şirketine dava açtı. Bir sonuç alamadı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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