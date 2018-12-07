Kim Milyoner Olmak İsterde kimsenin bilemediği 1 milyon TLlik sorular

Kim Milyoner Olmak İster'de kimsenin bilemediği 1 milyon TL'lik sorular
'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında 1 milyon TL'lik sorulardan bazılarını sizler için hazırladık. 1 milyon lira ödüle sahip 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında sorulan final soruları takvim.com.tr'de...
7 Aralık 2018 Cuma, 21:02:48 Güncelleme: 21:18:08
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını izlemeyen neredeyse yoktur. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'de kimisi ilk soruda elendi, bazı yarışmacılar yüksek ödüller kazandı. Televizyon başında izleyenler "Ben bilirdim o soruyu" dedi.
İşte 1 milyon TL'lik sorular...
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