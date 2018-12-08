Ünlü jinekolog Fecri Sevilen'in başı dertte. İki hastasının yaptığı 'nitelikli cinsel saldırı' şikayetiyle tutuklanan ve 1 hafta sonra adli kontrol şartıyla cezaevinden tahliye edilen Prof. Sevilen'den, bir hastası daha şikayetçi oldu. A.A. isimli genç kadın, "20 yıl önce ben de Sevilen tarafından tacize uğradım. İç çamaşırımı çekip beni duvara yaslamıştı. Bursa'da yaşıyorum. Bursa Adliyesi'ne başvurup mevcut davaya müdahil oldum" dedi. A.A., yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bir muayene randevumda 'smear testi yapacağım' dedi. Çatal masaya uzandım. Jinekolojik muayene yapacak diye beklerken, göğüslerimle oynamaya başladı. Kitlendim kaldım. 'Ne yapıyorsunuz' dedim. 'Baban yaşındayım, profesörüm, nasıl yanlış anlarsın. Kasma kendini seni boşaltmam lazım' dedi. Tepki gösterip kalktım, iç çamaşırımı çekmeye çalışırken duvara yasladı ve öpmeye çalıştı. Tabipler Odası'na durumu anlattım. 'İsimsiz olarak şikayetçi olamazsın' dediler. 'Ailem var, deşifre olamam' dedim."

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