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Sürpriz yumurta

Beyni ve gözleri koruyan yumurta afrodizyak etki gösteriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor...

Sürpriz yumurta
Yumurta, sabah kahvaltılarını süslüyor. İçerisindeki A, E, B16 vitaminleri ve kalsiyum, magnezyum, potasyum ve sodyum mineralleri ile şifa saçıyor. Cinsel hayata da mutluluk veriyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm hareketlerini destekliyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor...
Sarısındaki A vitamini ile dişlere sağlık kazandırır.
Vücudu enfeksiyonlara karşı korur.
Kahvaltıda tüketildiğinde vücut yağlarının yakılmasında önemli rol oynar.
Kolin içeren yumurta beyin gelişimini destekler.
Demir eksikliğini giderir.
Kilo vermeyi kolaylaştırır.
Gözleri besler. Katarakt hastalığından korur.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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