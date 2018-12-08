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Muhtar Kent emekli oluyor
COCA-COLA'da Muhtar Kent, bayrağı James Quincey'e devrediyor. Başkanlığı ve CEO'luğu görevini Mayıs 2017'den bu yana yürüten Quincey, Coca-Cola Başkanı olarak atandı. Quincey, Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı 2008'ten bu yana yürüten 'ten görevi 1 Nisan itibarıyla devralacak. Kent, Nisan'da emekli olmayı planlıyor.
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